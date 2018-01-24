Президент провел встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко

25 Января 2018 12:01

О работе парламента, международных контактах и нужных для страны законах. На эти темы сегодня говорили на встрече Президента со спикером Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Работа шестого созыва депутатов в самом разгаре. Александра Лукашенко интересовали не только результаты законотворческой деятельности, но и сам депутатский корпус. Он обладает серьезным кадровым потенциалом. В прошлом нижней палатой был принят ряд законов, которые направлены на развитие экономики, либерализацию бизнес-среды и раскрепощение деловой инициативы. Расширена международная правовая база. Знаковой стала ратификация договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Парламентарии провели большую работу над бюджетным пакетом документов. Важным событием стала Парламентская сессия ОБСЕ, которая прошла в Минске летом. По мнению Президента, депутаты должны содействовать не только политическому, но и экономическому диалогу с другими странами.

Весенняя парламентская сессия стартует 2 апреля. Сегодня в постоянных комиссиях нижней палаты для принятия в первом чтении готовится 17 проектов законов. Второе чтение пройдут еще два десятка проектов законодательных актов. Планируется завершить работу над документами по вопросам госзакупок, защиты прав потребителей, питьевого водоснабжения, транспортно-экспедиционной и дорожной деятельности . Повышению качества и конкурентоспособности товаров будут способствовать законы о производстве и обращении органической продукции, о безопасности продсырья и генно-инженерной деятельности. В межсессионный период законодатели активно работают в округах, общаются с избирателями и проводят встречи в трудовых коллективах.