Президент провел совещание с представителями силовых структур

13 Октября 2017 19:00

Сегодня на совещании с представителями силовых структур Президент рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле.

Кроме того, были рассмотрены оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

По итогам совещания Президентом был принят ряд кадровых решений, в том числе касающихся Оперативно-аналитического центра Беларуси. Из-за претензий к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению Главы государства, которая изучала деятельность ОАЦ, Президентом принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей руководства и некоторых сотрудников Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных Президенту.

По окончании мероприятия журналисты также поинтересовались у пресс-секретаря Президента Беларуси, затрагивалась ли на совещании ситуация вокруг гибели солдата в Печах. Как заявила Наталья Эйсмонт, эта тема, естественно, обсуждалась, она находится на жестком контроле у Главы государства. Ответственным лицам Президент поручил разобраться в ситуации самым тщательным образом, изучить ее до мельчайших подробностей и представить объективный результат. Главе государства буквально по несколько раз в день докладывается о ходе оперативных мероприятий. Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет.