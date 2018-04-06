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Президент: Продовольствие - это политика и внутренняя, и внешняя
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3 Апреля 2018 13:03

Президент: Продовольствие - это политика и внутренняя, и внешняя

Продовольствие - это политика и внутренняя, и внешняя. Об этом заявил сегодня Президент на семинаре-совещании о развитии села, который в эти минуты продолжается во Дворце Независимости. Александр Лукашенко подчеркнул и важность соблюдения необходимых технологических процессов в сельском хозяйстве для получения высоких экономических результатов.

Глава государства поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего", поставил задачу аграриям освоить производство оригинальной продовольственной продукции, а также новые рынки.

  

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