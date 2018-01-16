Президент принял верительные грамоты послов 12 государств

16 Января 2018 12:02

Беларусь - миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе.

С такими словами Президент Александр Лукашенко обратился к послам из 12 стран во время церемонии вручения верительных грамот. По сути, это аккредитация дипломатов, которые только начинают свою миссию. Среди них представители постсоветских республик: Грузии, Таджикистана и Казахстана. Здесь Беларусь делает традиционный акцент на углубление кооперации. А отношения с Казахстаном носят стратегический характер. От Европейского региона верительные грамоты вручили послы Мальты, Хорватии и Исландии. В этом направлении спектр сотрудничества тоже становится все шире. От контактов на уровне туризма и бизнеса до качественного развития товарооборота. Значительную часть последнего, в частности, с Исландией, составляют морепродукты. Свои полномочия подтвердили и делегаты от партнеров по дальней дуге белорусского экспорта: Камбоджа, Малайзия, Египет, Нигерия, Куба и Колумбия. Контакт с этими странами налажен уже давно, но всегда есть точки дополнительного роста.

Обращаясь к послам, Глава государства отметил, что Беларусь может предложить партнерам самые разные модели интеграции. Для этого есть хороший экономический фундамент. Также важную роль в развитии межгосударственных отношений играют уже принятые решения по развитию деловой инициативы и инвестиционного климата в целом.