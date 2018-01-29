30 Января 2018 13:01

Начнем с новости этого часа. Президент принял с докладом руководителя Таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько. Обсуждали сотрудничество с Россией и в целом ситуацию на таможне. Ведомство работает эффективно и мобильно. В прошлом году в бюджет взыскано больше средств. Это говорит об активной и прозрачной работе бизнеса. Таможня ставила заслон контрабанде наркотиков – изъято более тонны психотропов. Пресекают белорусские специалисты и попытки провести так называемый санкционный товар на территорию России. В прошлом году изъято из оборота такой продукции на 9 миллионов долларов.