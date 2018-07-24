Президент принял с докладом ректора Академии управления

Как отметил Глава государства, каждый выпускник, который пройдет подготовку, переподготовку, повысит квалификацию или получит базовое высшее образование в Академии, должен быть востребован в системе госуправления. Ненужных людей с 1 сентября ни в Академии, ни в других белорусских вузах быть не должно.

И эту задачу Александр Лукашенко поставил перед Геннадием Пальчиком. Глава государства поинтересовался, как выполняются его поручения, данные при назначении нового ректора в мае этого года. В частности: критерии при поступлении, кадровая политика по преподавательскому составу, обновление методик преподавания и учебных программ. Александр Лукашенко отметил, что с Академии управления особый спрос: это единственное высшее учебное заведение при Президенте и главная кузница кадров для государственного аппарата.

Академия управления, согласно поручениям Президента, уже провела серьезную работу по оптимизации всего образовательного процесса. Это следует из доклада ректора. В частности, с нового учебного года Академия не будет дублировать специальности других белорусских вузов и сосредоточится именно на подготовке госуправленцев высокого профессионального уровня. Гарантией тому служит введенный конкурс на поступление - в текущем году он впервые касался и госзаказа. Также Академия скорректировала количество слушателей и студентов. Это связано с сокращением общего числа чиновников и управленцев в Беларуси. Уже приступили в заведении и к формированию новых учебных планов, методик, методичек и образовательных стандартов под современный запрос государства.

По итогам вступительной компании и учебного года в Академии управления будет проведен комплексный мониторинг и при необходимости внесены коррективы для качественного исполнения поручений Президента и государственного заказа, заверил ректор.