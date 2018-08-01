Президент: приложить максимум усилий, чтобы собрать максимальный урожай

Сегодня Глава государства посетил Минский район, где ознакомился с ходом уборочной на полях 1-й Минской птицефабрики. Александр Лукашенко осмотрел два поля - озимой тритикале и пшеницы. Обе культуры белорусской селекции с хорошей урожайностью - 60-70 центнеров с гектара. Уборочная здесь на экваторе, аграрии обещают закончить компанию за 10-11 дней. При этом важно комплексно учитывать погодные условия и беречь людей. Ведь именно от человека труда зависит урожай.

Погода в этом году не способствует аграрным рекордам, в то же время Александр Лукашенко отметил, что даже при снижении на полмиллиона объема урожая к прошлому году, его полностью хватает и для нужд населения, и для потребностей животноводства и агропереработки. Государственный резерв в полтора миллиона тонн с лихвой компенсирует потребности пищевой промышленности, а недобор по кормовым сортам также с лихвой перекрывает высокий урожай кукурузы и трав. Еще одним стимулом собрать кукурузу вовремя и "до зернышка" плюс сохранить травы Президент назвал критические неурожаи на Евразийском континенте. Это грозит импортерам ростом цен и снижением качества зерна на мировых рынках.

Действительно, слишком жаркое и на редкость сухое лето привело к тому, что полив во многих странах можно осуществлять разве что слезами по урожаю. Немецкие фермеры ожидают убытков более чем в миллиард евро из-за того, что ожидания дождя не оправдываются с апреля. С основных площадей Саксонии-Анхальт не доберут минимум 1/5 от нормы зерновых. Фермеры требуют у властей компенсаций и налоговых льгот, но пока на это Берлин пойти не готов. На этом фоне на товарных биржах Германии и соседней Франции в рост пошли цены, уже превысив прогнозы на 10 %. Считать убытки казны готовятся и в Финляндии, где не досчитаются почти трети привычного урожая. Правительство Литвы из-за засухи решилось объявить экстремальную ситуацию - это даст фермерам шанс уйти хотя бы от штрафов по недопоставкам, которые ожидаются более чем на 15 %. И даже один из крупнейших экспортеров пшеницы, Россия, не доложит в общемировой каравай до 100 миллионов тонн. Произойдет это потому, что из-за отсутствия дождей ее урожай станет минимальным за шесть последних лет.

Также сегодня Глава государства ответил на вопросы журналистов. В частности, прокомментировал отдельные призывы далеких от АПК экспертов вернуться к расширенному импорту зерна и продовольствия, сократив при этом инвестиции в собственное сельское хозяйство. Президент отметил, насколько важной отраслью для нашей страны остается сельское хозяйство с точки зрения продовольственной безопасности, создания рабочих мест, развития агропромышленности и даже сохранения суверенитета Беларуси.

По данным на сегодняшнее утро, в целом по стране убрано без малого 42 % зерновых. Уже собрано 2 с половиной миллиона тонн хлеба. Впереди по-прежнему юг - в Брестской области осталось убрать четверть полей. На второе место по намолоту вышел столичный регион - 640 с половиной тысяч тонн зерна. Более половины урожая собрано в Гродненской области. Здесь самая высокая урожайность по стране - 30,8 центнера с гектара. Аграрии Гомельщины собрали 245 тысяч тонн хлеба. Витебский регион приближается к отметке в 200 тысяч тонн, Могилевский - 155.