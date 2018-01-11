Президент поставил задачу снять разногласия с Россией в пограничной сфере

11 Января 2018 12:01

Как выдержать конкуренцию на глобальном рынке международного туризма? Оптимальную систему въезда иностранцев на территорию нашей страны сегодня обсуждали на совещании по либерализации визового режима.

Туристическая отрасль в Беларуси развивается очень динамично. Этому поспособствовали законодательные инициативы, значительно упростившие въезд для граждан большого количества стран. В частности, безвизовый въезд на 10 дней предусмотрен для гостей ряда парков, природных зон и целых приграничных районов. Также туристы из 80-ти государств свободно могут прилететь в Беларусь на 5 дней через Национальный аэропорт "Минск". В прошлом году этой возможностью воспользовались почти 80 тысяч человек.

В то же время следует держать на контроле и вопросы безопасности. Об этом отдельно напомнил Александр Лукашенко. Миграционная политика Евросоюза уже начинает давать печальные плоды: отсутствие реального контроля за перемещением беженцев привело к росту террористической угрозы в регионе. Поэтому все аспекты упрощения визового режима следует обсуждать и с учетом мировых факторов, и с учетом мнения партнеров по Союзному государству.

Со стороны правительства прозвучали конкретные предложения по либерализации. Среди них - увеличить срок пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт до десяти суток. Также обсуждается возможность месячного безвизового пребывания гостей II Европейских игр 2019 года. Аналогичный подход практиковали во время чемпионата мира по хоккею в Минске, когда визой по сути был билет на соревнования.