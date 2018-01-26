Президент посетил предприятие "Минскинтеркапс"

26 Января 2018 15:01

Cистему производства и оборота лекарств в Беларуси нужно взять под жесткий контроль. Такое поручение сегодня дал Глава государства, посещая предприятие "Минскинтеркапс". На примере одного производства обсудили развитие всей белорусской фармацевтической отрасли. Сегодня она объединяет 37 организаций и предприятий. Кстати, более половины всех препаратов в аптеках нашей страны отечественного производства. Как будет контролироваться выпуск лекарств, их реализация и импорт? Такую схему должны выработать и предложить Президенту в первой половине 2018 года.

Фармацевтическая отрасль обеспечивает лекарственную безопасность страны. Да и цены на белорусские препараты сегодня куда приятнее импортных. Например, 40 % медикаментов отечественного производства по стоимости ниже двух рублей. Вместе с тем в отрасли пока актуальна проблема посредничества. С теми, кто пытается заработать на разнице от перепродаж лекарств, будут бороться, ведь это порой влияет на конечную стоимость препарата в аптеке.

Президент сегодня ознакомился и с процессом производства медикаментов. "Минскинтеркапс" выпускает разные препараты - от витаминов до лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Этот бренд на отечественном рынке более 20-ти лет, однако в 2016 году здесь появилось совершенно новое современное производство. Компания втрое увеличила площади, обновила оборудование. Важно, что продукция на 95 % импортозамещающая. Это позволяет ежегодно экономить государству более 10 миллионов долларов. Кроме того, благодаря расширению производства появилось более 70 новых рабочих мест.