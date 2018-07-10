Президент подписал указ о мерах по стимулированию использования в Беларуси электромобилей

Активно поддерживается курс на высокие технологии и на уровне государства. Сегодня Президент подписал указ, который стимулирует спрос на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры. В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении, а также налога на добавленную стоимость при ввозе в нашу страну зарядных устройств.