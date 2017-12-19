Президент планирует выслушать отчеты о результатах работы всех силовых структур

19 Декабря 2017 07:02

Отчеты о результатах работы в этом году всех силовых структур планирует выслушать Президент Беларуси. Вчера Глава государства принял с докладом руководителя Следственного комитета Ивана Носкевича. В первую очередь Александра Лукашенко интересовала ситуация с преступностью в целом и ход расследования уголовных дел, которые получили наибольший общественный резонанс.

На встрече шла речь и о международном взаимодействии. В этом году Следственный комитет Беларуси укрепил сотрудничество с ведомствами многих стран. В 2018 Минск примет третье совместное заседание коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России.