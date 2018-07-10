Президент ознакомился с развитием Белыничского района и посетил СПК "Колхоз Родина"

Без деревни нет государства. Пожалуй, в таких простых словах заложена истина: это и есть наша продовольственная безопасность. А потому и внимание к АПК в целом, да и к каждым трудолюбивым рукам - особое. Сегодняшнее мероприятие в Белыничском районе тому наглядное подтверждение. Коллектив легендарного СПК "Колхоз Родина" удостоен благодарности Президента. Причем вручать высокую награду в СПК прибыл лично Александр Лукашенко. В подарок - автомобиль "Джили Атлас". Хозяйство - крепкое и образцовое. Лучшие показатели в районе и области. Развивают и социальную сферу. Отсюда условия для жизни и работы, не уступающие городу. Приличные зарплаты. Потому и больше половины сотрудников - молодые кадры. Как удалось создать в глубинке настоящий оазис, ответ простой: достойное отношение к людям труда и любовь к своей малой родине. Сегодня в это сложно поверить, но прежде СПК был убыточным. Сейчас же опыт, инновационные подходы и хозяйское отношение к делу - ориентир для всего Белыничского района. Который, кстати, серьезно просел в показателях за последние годы. Восстановить динамику развития к концу 2020 года - требование принципиальное. Так почему земная практика порой дает большую отдачу, чем высокая наука, как на деле работает социальный пакет в масштабах агрогородка и как становятся настоящими героями на своей малой родине? Подробнее Андрей Кривошеев.

С чего начинается родина? Белыничское СПК "Родина" начинается с простой, традиционной, но очень эффективной и рентабельной технологии производства. А еще "Родина" начинается с трепетного отношения к человеку труда. Тут и внушительный социальный пакет - многие корпорации позавидуют, и зарплаты с надбавками, и воспитание молодежи от детского сада, и общие праздники, которые объединяют. Потому в Год малой родины очень символично, что примером для страны стало именно это хозяйство СПК "Колхоз Родина".

Местные жители не стесняются ни внезапной славы в масштабах страны - есть что показать, ни своего труда - тяжелого, но благодарного, ни бренда - "Колхоз Родина". Напротив, свои традиции ведут с далекого 1939 года. В году следующем отметят 90-летний юбилей. 37 из них хозяйствует Александр Михайлович Лапотентов. Причем как хозяйствует! По всем показателям - от рентабельности до среднего возраста коллектива - "Родина" абсолютный передовик. При этом многое в хозяйстве держится на, увы, подзабытых в нашем XXI веке доверии и коллективной поддержке.

Как сработались молодость и опыт в хозяйстве и почему у "Родины" такой фантастический для большинства средний возраст аграриев - 44 года, проверяем на месте. Вот Николай, механизатор с 30-летним стажем. Герой хозяйства. Буквально - его портрет на Аллее славы.

А это Артур, только-только завершил свой первый сезон на новеньком "Полесье". Выбрал "Родину", остался и не жалеет.

Уникальные социальные и корпоративные технологии, скажут ученые, к ним еще вернемся. А пока еще один спор науки и практики на селе: органические удобрения и глубокая подстилка. Наука за то, чтобы измельчать солому на поле. Практика "Родины" - подстилать на ферме, а после удобрять поле. Опять же наука за массивные железобетонные фермы по пять и выше тысяч голов скота, "Родина" делает ставку на небольшие, как здесь говорят, сарайчики, сделанные своими руками. Об этой дилемме Президент сходу спрашивает хозяина: окупается ли крестьянская рачительность?

Такой факт, который перед глазами, оспорить невозможно. Да и рентабельность под 80 % - лучший стимул для тиражирования эксперимента. Здесь и министр согласен. Хотя замечает: секрет еще и в высочайшей дисциплине труда в хозяйстве.

Логичный вопрос Президента: почему, имея столь убедительный пример под боком, Белыничский район который год отстает в развитии? Поручение жесткое - показать результат в районе до конца 2020 года, а уже к концу осени показать в каждом хозяйстве типовой и практичный комплекс по примеру "Родины".

В том, как это работает и почему именно во внешней простоте кроется поразительный результат, убедились здесь же, на месте. Да, ферма не впечатляет массивом и технологичностью. Но разве настоящему хозяину нужна витрина, а не результат?

Конечно, обсудили с Президентом и внедренные в хозяйстве социальные технологии. Проще - как вырастить и удержать своего специалиста на своей земле. Здесь и зарплата - средняя в хозяйстве под тысячу. Но не только. Есть своя антитабачная программа - для некурящих доплата. Плюс стипендии ученикам за успеваемость и родителям за примерное воспитание. Плюс свои льготы по коммуналке, отдыху в санаториях, доплаты работающим пенсионерам. Так происходит закрепление на родине во всех смыслах. Только один факт: в СПК "Родина" 84 % тружеников - это выпускники местных школ. А на вакансии конкурс как в престижных корпорациях.

"Родина" живет не только производством, не хлебом единым. Тут и новый храм, лучший приход в районе. Своя Аллея славы, дом культуры и даже музей с восстановленной старинной кузницей и гостиной, где Президенту предлагают отведать настоящего деревенского хлеба, без дрожжей и химии, как из детства.

Лидер признается: вслед за уникальными шоколадными рецептами (сейчас это бренд кондитеров) хотел заняться и хлебными. А здесь опередили.





Показали лидеру и гордость музея - экспонаты из бабушкиных и прабабушкиных будней. Впрочем, сильно не удивили. Часть экспонатов Президент не просто знает, а работал с ними лично в своем детстве.

Вообще в музее около 4 тысяч экспонатов. Вся история с 1929 года. Здесь и ремесла, и партизанская отвага, и сложные послевоенные годы - трудодни вместо зарплат, и знамена передовиков. Удивила скромность руководителей. Вот рабочее место председателя - стол, стул, промокашка, перо, ведомости, портрет Ленина. Для большего контраста Президент просит поработать за столом экономиста современного - Марию Василевич. Красавица мало того что закончила экономический, так еще и приехала поздравить белыничских аграриев как "Мисс Беларусь - 2018". Титул обязывает блистать на фешенебельных подиумах, но личная скромность, воспитание и сердце подсказывают бывать и на народных торжествах в честь малой родины и в Год малой родины.

Мы, конечно, спросили у Марии: готова ли она принять президентское предложение и попробовать себя в аграрной экономике? Оказалось, в каждой шутке лишь… доля шутки.

В музее случилась и еще одна удивительная история. Девушка на фото, что встречала Президента цветами в прошлый визит, сегодня дипломированный медик. И, как и обещала лидеру тогда, вернулась на малую родину.

Эту особую преданность, пожалуй, самой нелегкой трудовой стезе и своему родному краю отметил Президент, обращаясь к местным труженикам. В местном амфитеатре он тоже гордость "Родины".

Свою признательность Президент подкрепил официальной благодарностью коллективу, народным автомобилем - он нужен в хозяйстве для организации свадеб и торжеств.

Плюс лидер подарил большой концерт мастеров искусств со всей Беларуси - его раскаты гремели над сценой летнего амфитеатра до вечера. Народных артистов труженики из народа встречали и провожали овациями. Как и Президента, который пообещал вернуться через год на юбилей СПК, если, конечно, и аграрии сдержат слово и выведут не только свою "Родину", но и весь Белыничский район из трудного положения.