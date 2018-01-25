Президент обсудил с Владимиром Андрейченко работу парламента, международные контакты и нужные для страны законы

25 Января 2018 19:02

О работе парламента, международных контактах и нужных для страны законах. Эти темы сегодня обсуждали на встрече Президента со спикером Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Работа 6-го созыва депутатов в самом разгаре. Александра Лукашенко интересовали и результаты законотворческой деятельности, и сам депутатский корпус. Он обладает серьезным кадровым потенциалом. В прошлом году нижней палатой был принят ряд законов, направленных на развитие экономики, либерализацию бизнеса и раскрепощение деловой инициативы. Расширена международная правовая база. Знаковой стала ратификация Договора о таможенном кодексе ЕАЭС. Парламентарии провели большую работу над бюджетным пакетом документов. Важным событием стала парламентская сессия ОБСЕ, которая прошла в Минске летом. По мнению Президента, депутаты должны содействовать не только политическому, но и экономическому диалогу с другими странами.

В 2018 году на это нацеливает и Президент – приоритетное внимание в парламентских комиссиях и в Овальном зале вопросам экономического блока. От содействия предпринимательству, самозанятости до инвестиционной деятельности. Ряд документов связан с сохранением здоровья белорусов. Это законы, которые будут касаться, например, органического земледелия, качества и безопасности продуктов, защите прав потребителей.

Весенняя парламентская сессия стартует 2 апреля. И в депутатском портфеле уже около 40 законопроектов. В межсессионный период законодатели активно работают в округах, общаются с избирателями и проводят встречи в трудовых коллективах.