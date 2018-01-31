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Президент назначил Петра Миклашевича Председателем Конституционного суда Беларуси
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31 Января 2018 13:01

Президент назначил Петра Миклашевича Председателем Конституционного суда Беларуси

Президент вновь назначил Петра Миклашевича Председателем Конституционного суда Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Законодательством предусмотрено, что глава Конституционного суда назначается Президентом с согласия Совета Республики из числа судей Конституционного суда сроком на пять лет. Назначение Миклашевича должно пройти последующее согласование в верхней палате парламента.

  

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