Президент
31 Января 2018 13:01
Президент назначил Петра Миклашевича Председателем Конституционного суда Беларуси
Президент вновь назначил Петра Миклашевича Председателем Конституционного суда Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Законодательством предусмотрено, что глава Конституционного суда назначается Президентом с согласия Совета Республики из числа судей Конституционного суда сроком на пять лет. Назначение Миклашевича должно пройти последующее согласование в верхней палате парламента.
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