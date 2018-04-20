Президент на субботнике сегодня работал на благоустройстве Трофимовой криницы

21 Апреля 2018 15:00

В Беларуси - республиканский субботник. В этом году он проходит под знаком малой родины.

Президент с тремя сыновьями сегодня работал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине - возле агрогородка Александрия в Могилевской области. Криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Александра Лукашенко. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, а нередко и из России. Сегодня это место по-настоящему преобразилось. Здесь высадили деревья. Благоустроили территорию: уложили каменную дорожку, посадили цветы и окрасили беседки. Даже смастерили скворечники. Трудились сразу несколько бригад. Уже после Президент пообщался с журналистами. Атмосфера этого места раcполагала именно к такому душевному разговору. Александр Лукашенко рассказал об истории этого места и лечебных свойствах здешней воды.

Криница была одним из любимых мест отдыха Александра Лукашенко в детстве. С родником его связывает и семейная история. В свое время криницу обустроил дед Президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. Во время общения с журналистами говорили, конечно, на тему малой родины. Александр Лукашенко рассказал об итогах визита в Молдову, который прошел на этой неделе, а также высказался по вопросам ценообразования. Все подробности уже в 9 вечера в "Панораме".