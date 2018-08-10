Президент: Мы зажаты с Запада разными "Клаасами-Лексионами" и с Востока нашим старшим братом и его "Ростсельмашем"

Развитие региона, обновление медицинской базы и будущее промышленных грандов. Это главные темы рабочей поездки Президента в Гомельскую область.

Посещая завод "Гомсельмаш", Президент говорил о том, что ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников - нужно выстоять, повышая качество и быстрее производя новые модели техники. К нынешнему аграрному сезону Александр Лукашенко поручал показать работу нового современного высокопроизводительного суперкомбайна, который не будет уступать мировым аналогам, но при этом стоить дешевле. Такой экземпляр уже сошел с конвейера этим летом.

А чуть ранее Глава государства посетил обновленную детскую областную больницу. Это было поручением Президента - реконструировать клинику. В итоге площадь медучреждения увеличилась втрое. Стационар умножен на два - теперь здесь можно разместить более полутысячи пациентов. Прежде отделения были разбросаны по всему областному центру. Новый комплекс объединил всю педиатрическую службу Гомеля. Здесь возможна диагностика заболеваний у детей любого возраста. Появились кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии и уникальные для региона методы обследования. Ежегодно за медпомощью сюда обращаются более 20 тысяч детей. Президент обратил особое внимание руководства Минздрава и области на рачительный подход в вопросах кадрового обеспечения медучреждения и дооснащения клиники необходимым оборудованием.