Президент и Митрополит Филарет поставили свечи и обменялись подарками

8 Апреля 2018 15:02

Православный мир отмечает Пасху. Среди церковных праздников у верующих Воскресение Христово занимает особенное, главное место, потому что это "праздник праздников, торжество торжеств". В такие светлые дни вместе со всеми белорусами храм посещает Глава государства. И если в Рождество Александр Лукашенко неизменно отправляется в главный Минский Свято-Духов кафедральный собор, то в день Воскресения Христова, как правило, выбирает небольшие церкви, где уединенно и душевно можно провести время в кругу близких. На этот раз Президент специально решил отправиться в Минскую епархию, чтобы навестить Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и лично поздравить его со светлым праздником Пасхи и с днем рождения, который Митрополит Филарет отметил совсем недавно.

Непременным атрибутом светлого праздника является и зажженная свеча. Президент вместе с младшим сыном Николаем и Митрополитом Филаретом поставили свечи в домовом храме. После этого по традиции обменялись подарками. Глава государства преподнес в дар почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси пасхальную корзину и яйцо, выполненное в технике “сожская скань”. Митрополит Филарет подарил Александру Лукашенко пасхальное яйцо с изображением иконы Воскресения Христова. После общение продолжили за праздничным чаепитием, которое длилось около часа.