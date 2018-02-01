Президент: Главное богатство Беларуси - это люди

2 Февраля 2018 12:00

Главное богатство Беларуси - это люди. И мы по праву гордимся нашей научной элитой. Именно с такими словами Президент обратился к ученым, которые сегодня собрались во Дворце Независимости.

Здесь прошла церемония вручения дипломов академика и члена-корреспондента Академии наук, доктора наук и аттестатов профессора. Это признание настоящих профессионалов своего дела. Они долгое время работали над уникальными исследованиями, которые продвигают белорусскую науку. Сегодня одним из ключевых условий успешного развития являются инновации в промышленности и АПК, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине. Эти сферы определяют уровень жизни людей.

Присужденные звания - это большой кредит доверия. Президент не скрывает, что ученых готовы поддерживать, но всегда ждут большего. Несмотря на торжественность момента, Александр Лукашенко призвал научную элиту к открытому общению - использовать эту встречу для диалога.