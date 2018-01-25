Индивидуальный подход к каждому. Президент подписал Декрет о содействии занятости населения

25 Января 2018 19:10

Начнем с новости последнего часа. Президент Беларуси подписал Декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В его фундаменте - создание максимальных условий для трудоустройства граждан, индивидуальный подход и принцип социальной справедливости.

Системный документ определяет и ответственность органов власти. Одними из основных критериев эффективности работы руководителей на местах будут считать стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержку предпринимательской инициативы и обеспечение легализации трудовой деятельности. Также документ расширяет функции и полномочия правительства: будут устанавливаться прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения, мониторинг будет осуществлять Совет Министров. Определят и перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Важнейшая роль в реализации документа – на местных органах власти. Цель – вникнуть в проблемы каждого неработающего человека и помочь в трудоустройстве. Поэтому особый акцент – на индивидуальный подход. Варианты разные: переобучение, временное место работы и другие механизмы. Координировать работу по реализации декрета будут постоянно действующие комиссии на местах, в состав которых войдут депутаты, специалисты сфер труда и соцзащиты, ЖКХ, внутренних дел, а также представители республиканских объединений.

В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование госрасходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. Декретом предусмотрен концептуально иной подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости.

С 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования.

Подробности о подписанном документе, а также комментарии экспертов и специалистов – сегодня в "Панораме".