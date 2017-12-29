Президент: Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии

29 Декабря 2017 15:01

Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии. Такое мнение высказал Президент, посещая Минский онкологический диспансер.

Решение о его реконструкции и строительстве нового радиологического корпуса приняли еще в 2011. Теперь здесь будет функционировать крупнейшее в Европе отделение ядерной медицины. Это заметно увеличит возможности лечения и диагностики тех, кто страдает от рака щитовидной железы. В итоге удается не допускать роста смертности от подобных патологий. Александр Лукашенко ознакомился с технологиями, которые используют наши врачи. Лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Наш опыт - пример для других стран. Это заключение Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака. Александр Лукашенко пообщался с пациентами, которые уже идут на поправку. Для них и подарки от Главы государства. Но главное - пациенты обновленного центра смогут начать вторую жизнь. Уже после Президент ответил на вопросы журналистов. Один из них касался поддержки материнства и детства.

На финише 2017 журналисты задали Главе белорусского государства ряд вопросов. Интересовало прессу, какими будут приоритеты не только в социальной сфере, но и во внешней политике. Президент анонсировал ряд зарубежных визитов, в том числе на американский континент .

В этот раз общение с прессой завершилось на праздничной ноте. Пожалуй, впервые представители СМИ подарили Главе государства подарок. Учитывая, что встреча проходит в предновогоднее время, хотелось, чтобы презент был со смыслом и ассоциировался с рождественскими праздниками. Специально был изготовлен эксклюзивный набор елочных украшений. Дизайн подбирали журналисты. На расписанных вручную елочных шарах - знаковые места из всех регионов Беларуси. Это архитектура древнего Полоцка, Мирский и Несвижский замки, Дворец Независимости, спортивные и религиозные объекты, виды Беловежской пущи и многое другое. Не обошли стороной и малую родину Главы государства. На одном из шаров изображен родной дом Александра Лукашенко в Шкловском районе.