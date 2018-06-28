Президент Беларуси завтра примет участие в митинге-реквиеме памяти жертв нацизма

28 Июня 2018
Церемония пройдет на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец". Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Планируется, что в мероприятии будут участвовать делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром ван дер Белленом. Митинг-реквием посетит и экс-лидер Австрии Хайнц Фишер. Прибудут и официальные делегации Израиля, Польши, Чехии. Всемирный еврейский конгресс будет представлять заместитель главного исполнительного директора Марам Штерн. Также запланированы отдельные встречи Президента Александра Лукашенко с лидерами Австрии и Германии.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =