Президент Беларуси заслушал итоги работы Следственного комитета за год

18 Декабря 2017 19:01

Отчеты о результатах работы всех силовых структур по итогам года планирует заслушать Глава государства

И сегодня Александр Лукашенко принял с докладом руководителя Следственного комитета Ивана Носкевича. В первую очередь Президента интересовала ситуация с преступностью в целом и ход расследования уголовных дел, получивших наибольший общественный резонанс.

Как сообщил Иван Носкевич, снижается количество таких преступлений, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также связанных с наркотиками. Эта положительная динамика, в том числе, результат принятых государством мер. Растет и раскрываемость: за год этот показатель достиг 71 %. Проводимая в ведомстве оптимизация должна сделать работу Следственного комитета еще более эффективной. В этом году численность сотрудников сократили на 375 человек, еще около полутысячи планируют перевести в ранг гражданского персонала. Сэкономленные средства направят на повышение зарплат. Важной задачей ведомство считает и внедрение цифровых технологий: через три года Следственный комитет намерен запустить автоматизированную информационную систему.

В разработке такой информационной системы Следственный комитет опирается и на опыт зарубежных коллег. Например, в Грузии функционирует система электронного уголовного дела. Дальше других в этом направлении продвинулись следователи Германии и Эстонии. В целом в 2017 СК Беларуси укрепил сотрудничество с ведомствами постсоветских государств. В наступающем году именно Минск примет 3-е совместное заседание коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России.