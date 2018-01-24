Президент Беларуси встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом

23 Января 2018 21:01

Беларусь готова выстраивать самые хорошие отношения с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. В диалоге с Организацией нет закрытых тем. Такую позицию сегодня озвучил Президент Беларуси на встрече со спецпредставителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Единственное условие сотрудничества - учет суверенного статуса Минска во всех вопросах. Александр Лукашенко также напомнил о возобновлении Хельсинкского процесса как реальной возможности снять напряженность в Европе и мире. Напомним, эту инициативу Александр Лукашенко озвучил на летней сессии Ассамблеи в Минске. Ее позитивно встретило большинство парламентариев.

Во время сегодняшней встречи во Дворце Независимости обсуждался широкий круг вопросов, касающихся избирательных процессов, совершенствования законодательства. Говорили и о взаимодействии по линии ОБСЕ, в том числе вовлеченности Беларуси в рамках минских переговоров и минских соглашений. По мнению Кента Харстеда, у Беларуси хорошие возможности для продвижения многих инициатив.

Отношения Беларуси с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ на качественно новом уровне или "треке" - как говорят дипломаты. Остатки политического льда растопила теплая во всех смыслах летняя сессия в Минске. Как итог - скептиков в отношении Беларуси стало на порядок меньше, наши позиции по европейской безопасности и сотрудничеству учитываются, да и самая громкая минская инициатива последних лет - Хельсинки-2 - нашла поддержку у депутатов и уже вплетается в полотно европейской политики. Именно об этом сегодня шла речь на встрече Президента с Кентом Харстедом, спецпредставителем по восточной Европе. Диалог получился откровенным и по формуле: поучать не надо, а вот вместе учиться и работать готовы по любым, даже самым неудобным на первый взгляд вопросам.

Сам обаятельный швед Кент Харстед - политик для Беларуси далеко не случайный, а как переговорщик из структур ОБСЕ - один из самых удобных. Знаком с нашей страной уже 2,5 десятилетия. Приезжал еще студентом. Значит, оперирует не политическими мифами, а опирается на факты и личные впечатления. Также лично наблюдал за президентскими и парламентскими выборами в Беларуси в 2015 и 2016 годах, был главой миссий. Во многом благодаря взвешенной позиции тогда удалось снять большинство самых острых противоречий. Отсюда далекая от сухого протокола теплота приветствий и Президента и спецпредставителя.

Кент Харстед, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе: "Я рад снова быть в Беларуси. Вы, наверное, знаете, что я впервые побывал здесь около 25 лет назад. Я приезжал сюда в разных качествах. Сначала еще молодым студентом, потом от ЮНИСЕФ, а затем неоднократно как представитель ОБСЕ. И мне почему-то кажется, что я и в будущем буду сюда приезжать, может быть, уже в новом качестве. Должен откровенно признаться, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу".

Не только личность спецпредставителя повлияла на качество отношений. Но и формула доверительного и уважительного диалога. Закрытых тем нет, но есть одно условие - менторства Беларусь не потерпит. Мы ведь дорожим суверенным правом решать и выбирать себе партнеров.

Свой вклад в безопасность и сотрудничество в Европе, а именно так расшифровывается ОБСЕ, Беларусь гарантирует через миротворческие форматы (включая нормандский) и резолюции - планы действий по острейшим проблемам. За последние 7 лет можно вспомнить преодоление последствий Чернобыля, борьбу с современной работорговлей, зеленую энергетику и зеленую же экономику. Хотя самый яркий и актуальный вклад - летняя сессия ОБСЕ в Минске, в парламентском измерении. Тогда, даже скептики осознали - Беларусь ни на йоту не отступает от данных обязательств. Согласитесь, уникальное поведение в современной политике.

Кент Харстед, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе: "Оглядываясь на прошлый год, я хотел бы поблагодарить вас за проведение летней сессии Парламентской Ассамблеи в Минске. Это было великолепное мероприятие с очень хорошим результатом для всех нас. Я сам был активно вовлечен в этот процесс и особенно рад видеть тот факт, что Беларусь сдержала свое слово до буквы по каждому из вопросов. Первоначально были те, кто сомневался, но жизнь показала, что это было абсолютно правильное решение провести мероприятие здесь, в Минске".

Именно на летней минской сессии ОБСЕ прозвучала президентская концепция "Хельсинки-2". И многие парламентарии ее публично поддержали. Сегодня не публично новую большую встречу и большой мирный договор прорабатывают ключевые центры силы.

Суть предложения - усадить за стол переговоров ведущих политиков, чтобы найти новые бесконфликтные правила игры. Скептики скажут, Хельсинский процесс не завершил войну холодную, и Афганистан с Анголой не предотвратил. Но, большой горячей войны тоже не случилось, и ту эпоху с 75-го по 90-ый, сегодня вспоминают как самую спокойную.

Кент Харстед, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе: "Беларусь имеет хорошие возможности для продвижения различных инициатив. Что касается "Хельсинки-2", то здесь не без трудностей. Есть много соображений, касающихся начала такого процесса. Полагаю, во многих столицах других государств на данном этапе размышляют над этой инициативой. В парламентском измерении ОБСЕ инициатива "Хельсинки-2" официально еще не обсуждалась, в частности в Бюро или в Постоянном комитете. Но я лично проинформирую ассамблею по этому вопросу".

Вообще у спецпредставителя в этот раз супернасыщенный график. На всех уровнях, включая высший, например, обсуждалась будущая модернизация избирательного закона. А вот Декрет о развитии цифровой экономики в работе посмотрели уже сегодня в Парке высоких технологий. Кент Харстед подчеркнул, хай-тек и особый налоговый и правовой режимы - хороший посыл для инвесторов, а статус пионера, например, в блокчейне - это новая ниша и для европейского рынка, куда уже уходит до половины экспорта ПВТ.

Александр Мартинкевич, замдиректора администрации Парка высоких технологий: "У нас состоялась очень интересная дискуссия, в ходе которой мы обменялись мнениями. То, что связано с блокчейном, криптовалютами, ico - это ежедневно меняющаяся правовая среда, новые решения. Сегодняшняя встреча была в этом отношении очень полезна, потому что мы услышали то, что происходит в Европе, и рассказали то, что происходит у нас".

Экономика как одно из важных условий безопасности, в том числе, в Европе. Об этом Кент Харстед заявил на переговорах в Белорусской торгово-промышленной палате. Эти слова созвучны и с инициативой Александра Лукашенко на летней сессии Ассамблеи, и с историей "Хельсинки-1". Третья, так называемая третья корзина приоритетов, тогда так и называлась "сотрудничество в экономике и окружающей среде". Правда, направление всегда было в тени "борьбы за мир и разоружение". Сегодня хоть небольшой, но ренессанс, потому на переговорах этому уделили особое внимание. Ну и поскольку Кент Харстед представляет Швецию, то обсудили и двустороннюю повестку. Уже в апреле в Беларусь приедет делегация шведского бизнеса.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Большой интерес сегодня к современной Беларуси. Беларусь интересна, как страна с высокоразвитой инфраструктурой, промышленным сектором, который обладает высококвалифицированными рабочими ресурсами, который является открытой дверью на большой рынок Евразийского экономического союза. Господин Харстед, он, можно сказать, очень позитивно поражен, теми возможностями, которые открывает наш Парк высоких технологий и "Великий камень".

К Организации по безопасности и сотрудничеству - много претензий и много из них справедливы. Ведь сегодня в Европе далеко не безопасно, а эффективно сотрудничать желающих мало. Хотя сколько в этом вины ОБСЕ, а сколько на совести ее учредителей - государств и национальных политиков? - главный вопрос. Парламентское измерение, пожалуй, самая живая и действенная структура. Оттого и минский диалог со спецпредставителем получился конкретным и продуктивным. Тем более Беларусь от своих обязательств и инициатив не отступает. Напротив, побуждает и партнеров работать в логике: "начни с себя, а там и наша общая Европа станет безопаснее".