Президент Беларуси встретился с представителями деловых кругов

23 Декабря 2017 09:00

Малый и средний бизнес - важнейшая составляющая устойчивого развития экономики и существования государства.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с представителями деловых кругов. Осенью Глава государства подписал целый пакет сопутствующих документов по либерализации бизнеса - один декрет и семь указов. Они должны дать мощный импульс развитию частного сектора экономики. Речь шла и об еще одном знаковом документе – декрете о развитии цифровой экономики, благодаря которому появляются беспрецедентные возможности для развития IT-отрасли.

Участники встречи говорили о развитии предпринимательства, об уходе от необоснованных проверок и пересмотре в этом контексте деятельности КГК. По мнению Александра Лукашенко, предприниматели должны активнее развивать бизнес в малых городах и сельской местности.

Кроме этого, Глава государства поручил масштабно переработать Налоговый кодекс. Проект документа правительство должно представить до сентября. На совещании шла речь и о развитии агроэкотуризма и ремесленной деятельности.