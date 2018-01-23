Президент Беларуси встретился с послом Пакистана

23 Января 2018 07:02

Масуд Хан Раджа на протяжении трех лет исполнял дипломатическую миссию в нашей стране. Глава государства тепло поблагодарил дипломата за его вклад в развитие дружественных белорусско-пакистанских связей. Быстрорастущий рынок этой страны сегодня заинтересован практически во всех товарах, которые производят наши компании: от продуктов питания до дорожно-строительной техники. В последние годы сотрудничество развивается еще эффективнее благодаря активному диалогу на высшем уровне.

Александр Лукашенко бывал в Пакистане дважды - в 2015 и 2016 годах. Существенно расширена договорно-правовая база. Страны связывают 80 документов. За прошлый год товарооборот вырос примерно на 30 процентов