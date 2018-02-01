Главная>>Президент>>Президент Беларуси встретился с научной элитой страны
Президент
RSS
Президент Беларуси встретился с научной элитой страны
Скачать Поделиться

2 Февраля 2018 13:02

Президент Беларуси встретился с научной элитой страны

Во Дворце Независимости только что завершилась встреча Президента Беларуси с научной элитой страны. Глава государства торжественно вручил дипломы академика и члена-корреспондента Академии наук, доктора наук и аттестаты профессора. Прошлый год был очень насыщенным, заметил белорусский лидер. Страна сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики.

Присужденные звания - это большой кредит доверия. Президент не скрывает, что ученых готовы поддерживать, но всегда ждут большего.

  

Другие новости

Кадровые решения Президента Кадравыя рашэнні Прэзідэнта Personnel decisions of President 01.02.2018 21:19 / Президент Кадровые решения Президента

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =