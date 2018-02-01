Президент Беларуси встретился с научной элитой страны

2 Февраля 2018 13:02

Во Дворце Независимости только что завершилась встреча Президента Беларуси с научной элитой страны. Глава государства торжественно вручил дипломы академика и члена-корреспондента Академии наук, доктора наук и аттестаты профессора. Прошлый год был очень насыщенным, заметил белорусский лидер. Страна сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики.

Присужденные звания - это большой кредит доверия. Президент не скрывает, что ученых готовы поддерживать, но всегда ждут большего.