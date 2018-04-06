Президент Беларуси встретился с министром по делам дворца Президента Сирии

5 Апреля 2018 12:02

Мансур Аззам рассказал о непростой ситуации в арабской республике и тех огромных потерях, в первую очередь человеческих, которые понес сирийский народ. Кроме того, гость сообщил о ситуации в районе Дамаска, а также о шагах Сирии для мирного развития.

Мансур Аззам передал Президенту Беларуси послание от сирийского лидера Башара Асада. Напомним, высокий гость находится с визитом в нашей стране уже пять дней. Состоялись его встречи с главой Администрации Президента, министром образования. Мансур Аззам также побывал на промышленных предприятиях, культурных и спортивных объектах нашей страны.