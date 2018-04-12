Президент Беларуси встретился с губернатором Ярославской области России

12 Апреля 2018 12:05

Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и государственных программах. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона.

Дмитрий Миронов в Беларуси впервые. Официально в должности губернатора он чуть более полугода, до этого временно исполнял обязанности. Еще до визита во Дворец Независимости ему удалось лично познакомиться с белорусским Президентом. Как и Александр Лукашенко, Дмитрий Миронов - большой любитель хоккея. В товарищеском матче на "Чижовка-Арене" команда Президента Беларуси сыграла с ветеранами ярославского хоккея и одержала уверенную победу 9:7. Впрочем, сегодня во Дворце Независимости состоялся большой разговор об уже состоявшихся и будущих экономических победах. По структуре регион во многом схож с Беларусью. Всегда был важным торговым партнёром. Цифра взаимной торговли – более 350 миллионов долларов за прошлый год, это превышает объём сотрудничества с некоторыми нашими зарубежными партнёрами.

Гиганты белорусского автопрома активно развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей. Созданы и технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии. Беларусь предлагает новые проекты в промышленной кооперации, свое участие в инфраструктурных проектах, увеличении поставок пассажирской, коммунальной техники и мясо-молочной продукции, которая уже давно полюбилась не только в столице Золотого кольца.

Беларусь и Ярославскую область объединяет и общая история. Еще в Первую мировую войну многие белорусы спасались от бедствий на территории Ярославской области. А в Великую Отечественную войну в Ярославль были эвакуированы десятки предприятий. Сегодня делегация этого российского региона почтила память каждого третьего белоруса, погибшего в этой страшной войне. Гости возложили цветы к монументу Победы в центре Минска. В программе визита Ярославской делегации переговоры в правительстве, посещение Минского автомобильного завода и заседание рабочей группы по сотрудничеству.