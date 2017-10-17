Президент Беларуси встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным

17 Октября 2017 15:02

Вопросы координации и защиты интересов государств. Эти темы стали главными на встрече Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки России.

Больше года ее возглавляет Сергей Нарышкин. Он занимал различные высокие должности в правительстве и Администрации президента соседней страны. Прежде работал на посту председателя Госдумы России. Обращаясь к Сергею Нарышкину, Президент Беларуси отметил его вклад в развитие союзных отношений между странами. Сегодня же в центре внимания вопросы сотрудничества по линии разведслужб.

На встрече с Главой государства обсуждались вопросы взаимодействия КГБ Беларуси и Службы внешней разведки России. Спецслужбы работают в тесной связке и при взаимной заинтересованности. Сообща приходится реагировать на многие вызовы и угрозы. Международная обстановка постоянно усложняется. Это сказывается и на Беларуси, и на России, констатировал Сергей Нарышкин, выйдя к журналистам.

В Минске проходит совместное заседание коллегий Комитета госбезопасности Беларуси и Службы внешней разведки России. Это уникальный формат взаимодействия двух спецслужб. Такого органа у России нет ни с одной другой страной. Это говорит о доверительности отношений.