26 Декабря 2017 21:02

Сегодня во Дворце Независимости Президент Беларуси вручил государственные награды и присвоил почетные звания сорока лучшим в своем деле. Среди награжденных, ставший уже легендой в тяжелой индустрии гендиректор БелАЗа, и блестящий критик и литературовед Владимир Гниломедов, токарь Минского завода гражданской авиации Георгий Чирко и наш коллега, главный редактор старейшей белорусской газеты "Гомельская правда" Сергей Беспалый. Искренне поблагодарив награждаемых за труд и преданность выбранному делу, Президент Беларуси выразил надежду, что ордена и звания станут стимулом и вдохновят на новые победы.

Собирательный образ героя нашего времени на церемонии рассмотрел наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Вручение высоких государственных наград в канун Нового года и Рождества – это, конечно, добрая традиция и расписанный как по нотам ритуал. Но, через лауреатов или героев нашего времени, можно просчитать, какие акценты и приоритеты расставляет государство на предстоящий год и даже годы, и на каких специалистов делает ставку. Ведь награда - это не только признание заслуг прошлых, но и стимул к победам будущим.

Так вот, если судить по награжденным этого года, то главная ставка - на большую, экспортоориентированную, технологичную и инновационную индустрию. 11 из 40 награжденных, то есть более четверти, это как раз реальные герои реального сектора экономики.

Не умоляя заслуг иных лауреатов и иных сфер нашей жизни, но реальный сектор и вчера, и сегодня - самый именитый и зарабатывающий в копилку государства. Больше всего национальных брендов, новых эффективных рабочих мест, инноваций и внешних рынков - именно здесь. Да, последнее время много говорим об IT- и малом частном бизнесе - но их награды все же еще впереди. А пока те, за кем целые научные школы, заводы с экспортной географией в треть мира, те, кто наполняет своими решениями реальную промышленную политику не просто Беларуси - Большой Евразии.

Например, гендиректор БелАЗа. Представляет гордость отечественного автопрома и одну из лучших, если не лучшую, конструкторскую школу карьерных самосвалов в мире. Намедни покорили Австралию и потеснили именитых японцев с индийского рынка. Экспорт за год вырос вдвое, как и грузоподъемность проданной техники. Но ставка сегодня - даже не на вес гигантов, а на космос - и в прямом и в переносном смысле.

В том числе и за такие космические амбиции, не только директору, всему трудовому коллективу орден Отечества ІІІ степени.

И именно в адрес промышленников первые теплые слова белорусского лидера на награждении.

Юрий Мороз в Каменецком районе с начала 80-х. "Беловежский" строил с нуля. Еще тогда решил: если в деревне создать условия для жизни - будет и желание работать. Чем не прототип нынешних агрогородков? Это сегодня здесь современные дома, школа, детский сад, храм, амбулатория, а 30 лет назад было… болото. Юрий Дмитриевич сделал ставку на коллектив. Говорит так: благополучие людей и есть высшая награда.

Юрий Мороз, бывший гендиректор ОАО "Беловежский" (1983-1996гг., 2002-2017 гг.): "Я за награды не работаю. Для меня была вся награда - отношение людей, если у людей хорошее настроение. И когда я иду на любое производство, видишь блеск в глазах этих людей. Это самая высшая награда. Я просто все сделал, чтобы у людей появилась уверенность в том, что мы можем делать. И мы будем так, в несколько раз лучше. Моя гордость, что одна треть района людей стала лучше жить".

Сам Юрий Мороз отдал "Беловежскому" 30 лет, буквально жил работой, и на работе. Начинали с тысячи гектаров, сегодня - 20. "Вытянули" из долгов всех что присоединяли. Именно здесь крупнейший свинокомплекс в стране, плюс 9 молочно-товарных ферм. Три года назад установили "Королин" - автоматический комплекс. За буренками следит компьютер, каждая с номерным чипом. Все о здоровье, весе и "молочных" результатах - в специальной базе данных. Искусственный интеллект следит за микроклиматом, проводит генеральные уборки и управляет доильным залом. Такая IT-страна будущего… в аграрном преломлении.

Юрий Мороз, бывший гендиректор ОАО "Беловежский" (1983-1996гг., 2002-2017 гг.): "Здесь очень серьезно сделано управление стадом с помощью компьютера. И вот ходит начальник этого комплекса, если бы не было компьютера, он бы ничего не знал. Как можно здесь увидеть корову стельная она или больная? Все в компьютере, все цифры".

Именно на таком вкладе науки и IT- в реальный сектор настаивает Президент. И именно за новации и бережное отношение к людям - заслуженный орден Юрию Дмитриевичу.

Еще одна категория награжденных - силовики. Это они охраняют информационные, виртуальные и реальные рубежи Беларуси в эпоху современных гибридных войн. Они с честью провели “Запад-2017” и все фазы учений в формате ОДКБ. А это "стоп-кран" для любого потенциального агрессора. Позиция Президента известна - чего бы стоило наше экономическое развитие без безопасности? В сотни раз меньше суммарного довольствия наших силовиков. Отсюда сразу три ордена "За службу родине IІІ степени" полковникам Александру Пагуляйло и Юрию Тертелю. И орден Почета начальнику управления информации Минобороны Владимиру Макарову.

Среди награжденных сегодня орденами нет случайных людей. До высоких государственных наград они прошли огромный путь становления и мастерства в выбранной профессии. Последняя дистанция до Зала торжественных церемоний, пожалуй, самая приятная и простая. Для героев нашего времени провели большую экскурсию по Дворцу Независимости. И это символично - вклад каждого в становление независимой Беларуси бесценен. Будь то кафедра криминального права Академии МВД, конструкторская школа "Амкодора", тренерский штаб сборной по самбо или "Белвест" - в народе самая надежная, "неубиваемая" обувь.

Минск - Москва, Киев, Баку, в неделю более 10 воздушных маршрутов, в месяц не меньше 80 летных часов и почти 40 лет за штурвалом. Но это языком цифр, на деле Александр Лукашевич посвятил гражданской авиации всю свою жизнь. Летная карьера началась с должности второго пилота на знаменитом АН-24. Сегодня он командир лучших авиалайнеров национального авиаперевозчика. Профессия - суперактуальная и стратегическая для Беларуси. И с учетом развития авиахаба, и особенно после запуска безвиза для туристов.

Александру Геннадьевичу и еще 19 лучшим из лучших в своем деле сегодня были присвоены почетные звания. Здесь и гордость сцен Молодежного и Могилевского кукольного театров, худрук Национального драматического, блестящий литературовед и критик, собравший антологию национальной прозы и поэзии от Купалы до Зуенка Владимир Гниломедов. Здесь же целый пул высококлассных ученых, медиков, строителей, спортсменов и тренеров. Все те, чьими талантами формируется облик Беларуси как внутри страны, так и далеко за ее пределами. У тех, кто соприкасается с белорусским спортом, наукой, культурой и искусством в самом широком смысле.

Приятно, что почетным званием отмечен и наш коллега, журналист и главред старейшей и влиятельной "Гомельской правды".

Более 30 лет в журналистике и верность одной газете. Сергей Беспалый в "Гомельской правде" проходил практику, потом распределение. С 2001, т.е. с начала века - главный редактор. В бумажной классике - тираж почти 55 тысяч в неделю. Но газета сегодня больше чем чтиво - это медиахолдинг. Есть свой издательский дом, интернет-портал, FM-радиостанция. Пока покрывает 30-километровую зону, но в планах весь регион минимум.

Сергей Беспалый, главный редактор газеты "Гомельская правда": "У нас творческая, креативная, мудрая команда. Люди годами работают, даже десятилетиями. Это уже не работа, это образ жизни, это наш дом редакция, поэтому каждый вкладывает свой ум, труд, возможности. В этом и есть секрет, что удается что-то сделать".

В прошлом году коллектив отметил вековой юбилей. За 100 лет поменялись и носители информации, и стиль подачи, и сам читатель. Неизменны главные качества сотрудников - профессионализм и ответственность. Их Сергей Беспалый называет прежде всего. Есть в редакции и своя фишка - требование: раз в год каждый журналист обязан провести расследование. Самый сложный жанр, но аттестация мастерства.

В завершении торжественной церемонии - традиционный бокал шампанского с Президентом. Уникальная возможность проводить 2017, год, в том числе, собственных достижений, заглянуть в год грядущий вместе с белорусским лидером в сердце - символе молодого белорусского государства.