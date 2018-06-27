Президент Беларуси вручил государственные награды

Суверенитет Беларуси - это люди, которые ежедневно искренне и честно выполняют свою работу. С этих слов Президента во Дворце Независимости сегодня началась одна из самых красивых и эмоциональных церемоний. В преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - Александр Лукашенко вручил госнаграды. В почетном списке - 45 представителей разных профессий. Их победы - личные достижения на производстве, спортивном олимпе или в операционных.

Среди награжденных были и те, кто рисковал жизнью ради других. Орден "За личное мужество" вручен Александру Васильеву. В ноябре вооруженный грабитель ворвался в отделение банка в Могилеве и взял в заложники 14 человек. Под видом начальника службы безопасности банка полковник начал переговоры. Ему удалось уговорить преступника отпустить заложников.

В Зале госнаград было немало людей в погонах. Они приумножают славу прошлых поколений, демонстрируя образцовое исполнение долга и личное мужество. Александр Лукашенко поздравил всех с предстоящим главным государственным праздником - Днем Независимости - и высокими наградами.

Для награжденных организовали экскурсию по Дворцу Независимости. За четыре с лишним года символ белорусского государственности стал неотъемлемой частью большой политики. Визиты мировых лидеров, заседание Высшего Евразийского экономического совета, саммит СНГ, а также инаугурация Президента Беларуси. Среди желанных гостей здесь всегда и обладатели государственных наград, выдающиеся ученые, музыканты и спортсмены.



