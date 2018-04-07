Президент Беларуси сегодня встретился с Министром обороны КНР

6 Апреля 2018 21:01

Минск сегодня стал крупной площадкой международных переговоров от двустороннего до многостороннего форматов. Начнем с белорусско-китайских отношений.

Объединение усилий в борьбе с глобальными угрозами, укрепление безопасности в регионах мира. Акценты в сотрудничестве продолжают расставлять Минск и Пекин. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с Министром обороны КНР, членом Центрального военного совета, членом Госсовета Вэй Фэнхэ. Для официального Минска очередной визит высокого китайского гостя - важный признак признания статуса стратегического партнера и гарантия неизменности выбранного курса на всестороннюю кооперацию Беларуси и Китая. Эксперты обратили внимание и на символичный факт. Беларусь стала одной из первых стран, которую посетил министр обороны Китая во время своего первого официального зарубежного визита. О центре притяжения - Андрей Лаптенок.

Еще накануне визита министра обороны Китая в Беларусь мировые СМИ растиражировали его слова выступления на Московской конференции по международной безопасности.

Цитата: "Современный мир все теснее связывается в единое сообщество. Нет ни одной страны, которая сможет в одиночку противостоять любым угрозам и вызовам. Нет ни одной страны, которая сможет вернуться в замкнутое изолированное состояние".

Учитывая, что стратегических партнеров у Китая немного, для него в нынешней сложнейшей международной обстановке логично опереться в первую очередь на них. И первые зарубежные визиты нового главы оборонного ведомства Поднебесной — Россия и Беларусь. Цель — демонстрация общности позиций по важнейшим международным вопросам.

Главный вектор совместных усилий - уже запущенные евразийские проекты: "Экономический пояс Великого шелкового пути" и Евразийский экономический союз, поиск и реализация общих стыкующих механизмов.

Главные партнеры здесь – Беларусь, Казахстан и Россия. Первый вывод, который делают аналитики: Китай стремится свою экономическую мощь конвертировать в политическое влияние и скрепить отношения с ключевым игроком региона – Евразийским экономическим союзом. Впрочем, с каждой страной из первой тройки ЕАЭС у официального Пекина отличные отношения.

Здесь и дипломатическое наследие СССР, и стратегические выгоды дня сегодняшнего. Точка, где правила рациональной внешней политики сходятся в одно. А отсутствие общей границы с Китаем не только исключает конфликт интересов, но и облегчает взаимное сотрудничество. Все вместе, а еще данное природой географическое положение, с большим трудом добытая и удержанная стабильность помещает Минск в круг большой политики.

Традиционно теплое общение. Более чем за 20 лет, с момента установления дипотношений и до сегодняшнего дня, ни одного двусмысленного заявления и максимальная поддержка по принципиальным вопросам.

Беларусь и Китай системно поддерживают друг друга во всех международных форматах – от ООН и Международной организации труда до региональных инициатив и форумов. Сегодня Китай выступает за повышение статуса Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества – самой полновесной структуре на континенте, которая отнюдь не показала все свои возможности и ресурсы, и способна выступить связующим мостом между Великим шелковым путем и ЕАЭС. Любая кооперация, а тем более синхронная тактика стратегических партнеров, здесь просто необходима.

Вэй Фэнхэ, член Центрального военного совета, член Госсовета, министр обороны Китая:

"Вы лично внесли весомый вклад в нашу дружбу. Наши страны являются добрыми друзьями и партнерами и под вашим руководством с председателем Си Цзиньпином наши страны стали стали железными братьями".

В общем активе - соглашения о сотрудничестве в военно-технической области, об охране интеллектуальной собственности, о сотрудничестве в области космических и оборонных технологий. Флагманы белорусской оборонки и передовых технологий МЗКТ, "Пеленг", ОАО "АГАТ-системы управления", "КБ Радар" уже работают с Китаем. Сегодня для белорусских разработчиков технологичной продукции китайская армия – самая многочисленная в мире - может стать крупнейшим заказчиком.

Впрочем, полезны можем быть не только этим. С 2000 года почти 300 китайских военнослужащих получили дипломы Военной академии Республики Беларусь. Проходят обучение в Китае и наши военные. Особую важность в этой сфере сотрудничества имели проведенные в последние годы совместные армейские учения. Для подразделений Вооруженных Сил Беларуси и КНР они стали ежегодными и проводятся на постоянной основе.

Со времен распада СССР и объявлении о безъядерном статусе Беларусь с ее примирительной ролью в украинском конфликте и стратегическим партнерством с Китайской Народной Республикой закрепляется на орбите высшей дипломатии. И как это ни пафосно звучит, дружба Китая с Беларусью в том числе помогает соблюсти глобальный стратегический баланс сил и работает на усиление внешнеполитического влияния каждой из сторон.