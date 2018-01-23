Президент Беларуси сегодня утвердил решение по охране государственной границы

22 Января 2018 21:01

С этой традиционной процедуры начинается год для погранслужбы страны. Обстановка на белорусских рубежах всегда в числе важнейших вопросов госполитики. Международная ситуация сейчас такова, что внешний контур страны приходится держать на постоянном контроле. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь - остров безопасности на всем Евразийском континенте. Это сегодня дорогого стоит, когда и на Востоке, и на Западе столкнулись с потоком нелегальной миграции. Противостоять приходится также трафику наркотиков и оружия. Усилия белорусской стороны дают свои результаты. Эффективность охраны границы повышается, вносятся корректировки в деятельность погранкомитета. На службе пограничников и новые технологии, создавая надежный щит от негатива, но включая зеленый свет для законопослушных путешественников и тех, кто следует транзитом через нашу республику. С подробностями наш обозреватель Наталья Бреус.

Мощный "Волат" в топком полесском лесу – лучшее средство передвижения. Белорусские конструкторы разработали такую машину специально для охраны рубежей. Чтобы быть еще мобильнее, пограничники используют и квадроциклы. Застава "Дивин" на украинском участке - одна из самых новых в Беларуси. Ее командир Артем Казакевич в пограничной службе с 2009-го. Перевез сюда жену и ребенка. Благо для личного состава построен 16-квартирный дом. Уже привыкли к особому режиму - застава живет "пограничными сутками". Они начинаются не в полночь, а в 20 часов. Но реагировать на любую ситуацию готовы каждую секунду. Долгое время на этом участке границы с Украиной промышляли контрабандисты, нелегальный товар прятали в лесу. За кордон и обратно перебрасывали целые партии серых грузов. С появлением полноценного подразделения Пинского погранотряда ситуация изменилась.

Артем Казакевич, начальник пограничной заставы "Дивин": "Государственную границу охраняем различными способами. Это работа с местным населением и техническими средствами. Но с появлением интегрированной системы охраны государственной границы значительно снизились попытки нарушений госграницы и свелись к минимуму попытки контрабандной деятельности".

На службе у пограничников новые технологии. Нарушитель не пройдет – за рубежами следит "всевидящее око": камеры с высоким разрешением. Мониторинг ситуации ведут с помощью беспилотников.

Артем Казакевич, начальник пограничной заставы "Дивин": "Нередко были случаи, когда дежурный замечал в камере видеонаблюдения различных животных, в том числе кабанов, лосей. Наша интегрированная система позволяет нам распознать причину сработки: либо это животное было, либо нарушитель государственной границы".

Укрепление южного кордона продолжат. А вообще модернизация по всем направлениям. Пограничникам приходится идти в ногу со временем. А что делать – криминал не сдается, ищет самые разные каналы переброски контрабанды через границу.

Пытаются даже по воздуху. Летом задержали мотодельтаплан. Легким самолетиком на латвийскую территорию пытались доставить партию сигарет. Если бы удалось, стало бы системой.

А уже в начале этого года "контрабандный дебют" на мини-дрезине. Такое хитрое сооружение инженерной мысли поймали на пути из Литвы. Пробная ходка электротележки обернулась провалом.

Вообще за прошлый год больше тысячи случаев незаконного перемещения товаров через границу. Сражаться приходится и с наркотрафиком. 9 каналов поставки психотропов пресечено в 2017-м. Изъято больше 100 килограммов наркотиков. Это в 35 раз больше, чем в предыдущем году.

Свою службу в армии Глава государства начинал в рядах пограничников, знает эту сферу изнутри. Но в должности Президента и Главнокомандующего ежегодно глобальный взгляд на национальные рубежи. Новый год пограничники начинают с уже традиционного момента: белорусский лидер подписывает решение на охрану госграницы. Но главное – определяется стратегия и корректировка вопросов безопасности на внешнем контуре.

В прошлом году введены в эксплуатацию новые комплексы трех пограничных застав. Укрепление границы – недешевое удовольствие. Но безопасность еще дороже.

Надо сказать, что внимание к границе всегда было особое. С нее начинаются первые метры белорусской земли. Мировые события последних лет вынуждают держать ухо востро. Нелегальная миграция, контрабанда, попытки трафика оружия и наркотиков. Спокойнее вокруг не становится – наоборот! Плюс к этому добавляются террористические атаки и в европейских государствах, и в соседней России.

География тоже обязывает. Находясь между Западом и Востоком, Беларусь как между двух огней. Но удается держать марку надежного предсказуемого партнера. Дается это непросто. Число нарушителей госграницы растет - в прошлом году рост задержаний плюс 20 %. Больше половины из них – нелегалы, которые все реже, но еще пытаются проложить себе путь в Европу через Беларусь. В конце прошлого года сразу несколько попыток прорваться в ЕС. Нелегалы из Вьетнама, Ирака, Индии, Афганистана. Всего пресечено 30 каналов переправки транзитных мигрантов. Белорусский "пограничный фильтр" работает как часы. Кажется, так и надо. Может, поэтому и не торопятся европейские партнеры с технической помощью. "Надо работать!" – не снимают с себя ответственности в профильном ведомстве. Вот с Россией уже есть задел - подписана программа обустройства рубежей Содружества на 5 лет.

Учитывая, насколько важна работа пограничников, поручением Президента было провести мониторинг этой службы. Это было задание для Совбеза. Насколько оперативно, качественно и слаженно защищают кордон и в воздухе, и на земле. Это держало в тонусе пограничную службу. Именно с пограничного столба начинается страна и первое впечатление о ней. Тенденция последних лет - число людей и поток транспорта через белорусскую границу только увеличивается. В том числе и благодаря возможностям безвизового въезда. Модернизация пунктов пропуска, работа над тем, чтобы они не становились "бутылочным горлышком" для въезжающих, – на это направлены усилия. Иначе неминуем удар по репутации транзитного и гостеприимного государства. На нет сойдут прелести расширяющегося безвиза. Возможностей для посещения страны все больше - время на границе все меньше. Идет и модернизация пунктов пропуска, увеличивается их пропускная способность.

По итогам большого совещания об эффективности охраны белорусской границы подпись Президента под документам, которым станет определяющим на ближайший год. Приоритеты для ведомства понятны. Это укрепление безопасности границ на южном направлении, строительство новых инженерных сооружений, развитие инфраструктуры Но главное – безопасность на внешнем контуре должна быть не хуже!

Почему так важен вопрос охраны рубежей? Вот простой пример. Мало кто любит, когда без спроса нарушают его личную границу - подходят слишком близко или не дай бог проникают в жилище. Всячески мы стараемся себя оградить от подобного – стараемся держать дистанцию при общении или ставим сигнализацию в квартире, защищаясь от потенциальных злоумышленников. Примерно так и с госграницей в национальном смысле. Главное - защищенность. За принятым сегодня решением - безопасность общего дома и пространства. А значит и спокойствие каждого в стране.