Президент Беларуси сегодня ознакомился с работой модернизированного Минского онкодиспансера

29 Декабря 2017 13:00

Александр Лукашенко побывал в крупнейшем в Европе отделении ядерной медицины - оно открывает больше возможностей для диагностики и лечения больных раком щитовидной железы, - а также пообщался с пациентами и ответил на вопросы журналистов. Один из них касался поддержки материнства и детства.

Перспективы нашей внешней политики, ситуация в соседней Украине, итоги работы белорусского АПК - эти темы были затронуты в общении с прессой. Подробнее в следующих выпусках.