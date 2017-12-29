Президент
29 Декабря 2017 13:00
Президент Беларуси сегодня ознакомился с работой модернизированного Минского онкодиспансера
Александр Лукашенко побывал в крупнейшем в Европе отделении ядерной медицины - оно открывает больше возможностей для диагностики и лечения больных раком щитовидной железы, - а также пообщался с пациентами и ответил на вопросы журналистов. Один из них касался поддержки материнства и детства.
Перспективы нашей внешней политики, ситуация в соседней Украине, итоги работы белорусского АПК - эти темы были затронуты в общении с прессой. Подробнее в следующих выпусках.
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