Президент Беларуси с рабочим визитом в России

26 Декабря 2017 15:02

Сегодня в Москве Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите СНГ. В повестке - подведение итогов российского председательства в Содружестве и обмен мнениями по развитию сотрудничества.

Напомним, Содружество Независимых Государств нередко называют "клубом 11" по числу участников. Международная организация призвана регулировать отношения между странами постсоветского пространства. Планируется, что участие в нынешнем, неформальном саммите примут также лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Предыдущий раз главы государств-участников СНГ встречались в октябре в Сочи. Тогда Александр Лукашенко предложил интенсивнее развивать экономические связи, в частности, важным шагом должно стать обеспечение равного доступа к госзакупкам и создание зоны свободной торговли услугами. Кроме того, активнее к работе СНГ должны подключаться и парламентарии Содружества. Во время прошлой встречи лидеры подписали полтора десятка документов. Среди них совместное заявление глав государств о поддержке института семьи (напомним, именно семье был посвящен 2017 в СНГ), также политики определили председателя в Содружестве на 2018. С боем курантов эта миссия от России перейдет к Таджикистану.