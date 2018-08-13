Президент Беларуси с рабочей поездкой в Оршанском районе

Президент Беларуси в эти минуты с рабочей поездкой посещает Оршанский район Витебской области. В центре внимания - развитие производственной сферы, в том числе работа проблемных предприятий. В частности, Александр Лукашенко посещает Оршанский инструментальный завод. Здесь речь идет как об общем финансово-экономическим состоянии, так и о перспективах. Сейчас предпринимаются активные меры по выводу этого производства на устойчивую и эффективную работу. Поэтому Президента интересуют все нюансы в деталях - от поставок сырья до реализации готовой продукции. Ожидается, что Глава государства побывает и на других производствах района.

Промышленность Оршанского края представлена 31 предприятием, в их числе крупный льнокомбинат и станкозавод. В агропромышленный комплекс района входят 15 сельхозорганизаций. В ходе рабочей поездки речь также идет о распределении производительных сил, структуре и развитии отраслей всей Витебской области. Напомним, о своих планах побывать в Оршанском районе Александр Лукашенко рассказал еще 7 августа на совещании с членами правительства и руководством регионов. Президент обратил внимание, что это посещение станет лакмусовой бумажкой в работе правительства.