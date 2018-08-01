Президент Беларуси с рабочей поездкой посещает Минский район

Глава государства ознакомился с ходом уборочной на полях 1-ой Минской птицефабрики. Лидер осмотрел два поля - озимой тритикале и пшеницы. Обе культуры белорусской селекции с хорошей урожайностью - 60-70 центнеров с гектара. В целом же массовую уборочную в Беларуси планируют завершить примерно к середине августа. С оговорками на стабильную погоду и полную мобилизацию усилий северных регионов. Готовность зерносушильных комплексов и комбайнов очень высокая. Сезонные специалисты в основном с промышленных предприятий сохраняют зарплату по основному месту работы и получают дополнительные деньги за участие в уборочной. Параллельно идет заготовка зерна и в госрезервы. С этой задачей аграрии справились на треть.

Еще одна задача - уделить необходимое внимание частному сектору. Личные подсобные хозяйства тоже могут рассчитывать на техническую помощь. За этот фронт работ отвечают местные власти.