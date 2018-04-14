Президент Беларуси: Развитие спорта - один из приоритетов государственной политики

14 Апреля 2018 09:04

Это не только здоровье нации, но и идеологическая работа. Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко на большом совещании по развитию зимних видов спорта.

В Беларуси создана необходимая инфраструктура для занятий спортом. В каждом регионе есть ледовые арены, построено по несколько трасс. Зимой они используются для лыжных гонок, а летом - для лыжеролеров. Даны поручения о строительстве всесезонных объектов для лыжных тренировок. Государство выделяет значительные средства на подготовку спортсменов к основным стартам. За четыре года на финансирование зимних видов потрачено 10 с половиной миллионов долларов. Вместе с тем, прошедшие в Корее зимние Олимпийские игры принесли Беларуси лишь три медали. Это следствие серьезных проблем в работе всей спортивной отрасли. Руководству, и в первую очередь федерациям, Президент адресовал главный вопрос о спортивном резерве. Немало говорили о важности тренерской работы.

Одну из причин вскрытого негатива в спортивной отрасли видят в том, что профильное министерство ослабило рычаги управления. Целесообразно в каждом виде, помимо программ подготовки к очередным Олимпийским играм, иметь концепцию развития на 10-15 лет вперед.