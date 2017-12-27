Президент Беларуси провел встречу с отличниками учебы, новаторами и спортсменами

27 Декабря 2017 15:01

Праздник для самых умных, подающих надежды и просто лучших из лучших. В столице сегодня собрались 250 талантливых школьников и студентов со всей страны.

Это начало еще одной новогодней традиции - приглашать тех, от кого зависит будущее Беларуси в здание, уже ставшее символом государственности - Дворец Независимости. Место, где принимаются важнейшие политические решения и проходят судьбоносные переговоры, наверное, впервые принимало настолько неформальное событие. Яркая программа, игрушки и подарки - неизменные атрибуты новогодних дней. А победители школьных олимпиад, юные новаторы, изобретатели и самые активные ребята сегодня получили и уникальную возможность пообщаться с Главой государства. В плотном президентском графике всегда есть место для встреч с молодежью. Ведь именно от нее зависит, какой наша страна будет через десятилетия. Конечно, успехи юных талантов радуют: победы на творческих конкурсах, олимпиадах, научные разработки. И именно этому поколению суждено воплотить в жизнь те революционные идеи и проекты, которые сегодня начинают реализовывать в нашей стране.

Для всех ребят это был первый и очень волнующий новогодний бал такого формата. Тем не менее все быстро освоились, завели новые знакомства и с удовольствием обсуждали собственные первые достижения.

Все эти ребята только начинают свой большой жизненный путь, так что сегодня своим опытом с ними поделились и знаменитые гости. Музыкальным сюрпризом для всех стала история жизни от группы Navi.