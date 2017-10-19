Президент Беларуси провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы

19 Октября 2017 12:00

Беларусь заинтересована при содействии Кубы развивать отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом этого государства по случаю завершения его дипмиссии. Почти четыре года работы Херардо Суареса Альвареса в нашей республике отмечены серьезным ростом взаимной торговли. Кубинский посол активно содействовал продвижению диалога стран. При его участии продолжилось формирование договорно-правовой базы. Заключено около 30 документов в области экономики, образования, здравоохранения, военно-технического сотрудничества.

Страны успешно реализуют соглашения, например, о взаимных поставках. По этому договору Куба экспортирует в Беларусь лекарства, а Беларусь в Кубу – сельхозтехнику. За два с половиной года объем взаимных поставок достиг шести миллионов долларов. Планируют активизировать научно-техническое взаимодействие и реализовать несколько совместных проектов в области биотехнологий и медицины. Глава государства поблагодарил Херардо Суареса Альвареса за вклад в развитие двусторонних отношений и анонсировал свой возможный визит на Кубу.

В этом году Беларусь и Куба отмечают 25-летие установления дипотношений. Между странами всегда были и остаются добрые дружеские отношения. Отсутствие проблем в политических отношениях Минска и Гаваны - еще один важный стимул для сотрудничества. Республики поддерживают друг друга в ООН, Движении неприсоединения и других международных организациях.