Президент Беларуси принял с докладом руководителя Следственного комитета

18 Декабря 2017 15:00

По итогам года Глава государства планирует заслушать отчеты о результатах работы всех силовых структур.

И сегодня начали со Следственного комитета. Александр Лукашенко принял с докладом руководителя ведомства Ивана Носкевича. В первую очередь Президента интересовала деятельность молодой структуры. Напомним, Следственный комитет образован в сентябре 2011 года. Речь шла и о расследовании уголовных дел, которые на контроле у Главы государства и получили наибольший общественный резонанс.

Совершаемых в стране преступлений становится меньше, поэтому сокращается и число рассматриваемых комитетом заявлений. Вместе с тем растет раскрываемость. Сейчас этот показатель достиг 71 %. Почти на 15 % увеличился и уровень возмещаемости ущерба. То есть, убытки, понесенные в результате преступлений, стали покрывать активнее.

Президент интересовался и тем, как проходит оптимизация Следственного комитета. За год его численность сократилась на 375 человек. Около полутысячи сотрудников перейдут в ранг гражданского персонала. Обсудили укрепление сотрудничества и изучение опыта следственных комитетов других стран - это было поручением Президента. За этот год белорусское ведомство провело ряд встреч и переговоров с коллегами из России, Армении, Казахстана, Узбекистана. Установлены рабочие контакты с европейскими и американскими партнерами.