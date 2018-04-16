Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Молдову

18 Апреля 2018 13:00

Борт номер один приземлился в Международном аэропорту Кишинев. У трапа Александра Лукашенко ожидали министр экономики и инфраструктуры и генсекретарь аппарата Президента Молдовы.

Сегодня Глава белорусского государства встретится со своим коллегой Игорем Додоном. Переговоры пройдут в государственной резиденции молдавского лидера в формате один на один и в расширенном составе. Основная тема - развитие двухстороннего сотрудничества и в интеграционных форматах, в том числе на площадках ЕАЭС и СНГ. Параллельно в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем принимают участие представители бизнес-кругов, руководство городов и районов двух стран. Для делегатов организуют выставку коммунальной техники и другой белорусской продукции.