Президент Беларуси поздравил Саули Ниинисте с переизбранием на пост Президента Финляндии

29 Января 2018 12:03

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Саули Ниинисте с переизбранием на пост Президента Финляндии.

"Уверен, что существующие между нашими государствами отношения будут и далее расширяться, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Саули Ниинисте здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо граждан Финляндии.