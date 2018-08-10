Президент Беларуси поздравил Президента Эквадора с Днем провозглашения независимости

10 Августа 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса и граждан этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения независимости.

"Беларусь очень ценит установленные между руководством наших стран политические контакты, которые позволяют обсуждать любые темы мирового порядка дня и успешно взаимодействовать в рамках международных организаций", - говорится в поздравлении.

Глава государства уверен, что дальнейшему развитию белорусско-эквадорских отношений будет способствовать более полное использование значительного потенциала сотрудничества в сферах внешней торговли, промышленной кооперации, информационных технологий, образования и культуры. 

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