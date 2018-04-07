Президент Беларуси поздравил православных верующих

7 Апреля 2018 15:00

Мир готовится к Пасхе. Завтра главный христианский праздник, а сегодня - Страстная или Великая суббота. Православные верующие вспоминают телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его в ад. По традиции в этот день принято посвятить себя подготовке к Пасхе. Её отметят в ночь с субботы на воскресенье. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих.

"Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие. Этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры. Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке. Пусть Пасха принесет в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение", - говорится в поздравлении.