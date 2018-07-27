Президент Беларуси поставил задачу разработать меры для повышения эффективности работы государственных служащих

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу разработать меры для повышения эффективности работы государственных служащих. Такое требование Глава государства выразил вчера на совещании по развитию института госслужбы.

Требования к управленцам государственного аппарата должны быть самыми высокими. Уже после этого идет речь о том, чтобы сделать госслужбу привлекательной и почетной. Еще одна из актуальных задач - оперативно закрывать вакантные должности. По отдельным позициям подбор кандидатов иногда затягивается на месяцы и даже годы. Также принципиальное требование Президента - ни намека на коррупцию в госаппарате.

Шла речь и о том, чтобы пересмотреть закон о государственной службе, а также разработать устав или кодекс госслужащего. Президент подчеркнул, что такой документ должен быть абсолютно справедливым и прозрачным. На совещании принято решение создать рабочую группу, причем не из числа госслужащих, которая рассмотрит все поднятые вопросы и внесет по ним свои предложения.