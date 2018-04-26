Президент Беларуси посетит районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС

26 Апреля 2018 13:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить районы нашей страны, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эту традиционную поездку Глава государства проанонсировал на сегодняшнем совещании по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники.

В ходе рабочей поездки в регионы белорусского лидера будет интересовать, как идут аграрные работы на юге Беларуси и как выполняются поручения, звучавшие ранее.

И сегодня Глава государства поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября. Напомним, в конце прошлого года там появились трещины, мост закрыли для пешеходов и техники. Рядом наладили временную переправу, которая из-за погодных условий работала нерегулярно.