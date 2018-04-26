26 Апреля 2018 13:00
Президент Беларуси посетит районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить районы нашей страны, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эту традиционную поездку Глава государства проанонсировал на сегодняшнем совещании по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники.
В ходе рабочей поездки в регионы белорусского лидера будет интересовать, как идут аграрные работы на юге Беларуси и как выполняются поручения, звучавшие ранее.
И сегодня Глава государства поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября. Напомним, в конце прошлого года там появились трещины, мост закрыли для пешеходов и техники. Рядом наладили временную переправу, которая из-за погодных условий работала нерегулярно.