Президент Беларуси посетил с рабочей поездкой Гомельскую область

Развитие региона, обновление медицинской базы и будущее промышленных грандов. Эти темы были главными во время рабочей поездки Президента Беларуси в Гомельскую область.

Глава государства посетил обновленную детскую областную больницу. Это было поручением Президента - реконструировать клинику. В итоге площадь медучреждения увеличилась втрое. Ежегодно за медицинской помощью сюда обращаются более 20 тысяч детей. Александр Лукашенко обратил особое внимание руководства Минздрава и области на необходимость дооснащения клиники оборудованием и рачительный подход в вопросах кадрового обеспечения.

Посещая завод "Гомсельмаш", Глава государства говорил о том, что ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников - нужно выстоять, повышая качество и быстрее производя новые модели техники. К этому аграрному сезону Александр Лукашенко поручал показать работу нового современного высокопроизводительного суперкомбайна, который не будет уступать мировым аналогам, но при этом стоит дешевле. Такой экземпляр уже сошел с конвейера этим летом.

Во время общения Александра Лукашенко с коллективом Гомсельмаша речь шла не только о перспективах предприятия, но и о социальной сфере - Президент высоко оценил итоги реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. Была затронута и спортивная тематика.