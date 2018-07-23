Президент Беларуси поручил благоустроить военные кладбища и места массового захоронения граждан

Глава государства поручил благоустроить военные кладбища и места массового захоронения граждан в течение этого года и первого полугодия следующего. Правила благоустройства мест захоронений утвердит Совет Министров. Местные исполнительные и распорядительные органы примут решения, которые касаются содержания мест захоронений в надлежащем санитарном состоянии. Все эти мероприятия проведут в целях подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и формирования уважительного отношения к событиям истории государства.