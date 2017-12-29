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Президент Беларуси подписал указ о повышении тарифных окладов
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29 Декабря 2017 17:03

Президент Беларуси подписал указ о повышении тарифных окладов

Президент Беларуси подписал указ, который предусматривает повышение тарифных окладов (до 300 %) работникам бюджетных научных организаций. При этом решение о повышении до 200 % будут принимать руководители, свыше 200 % - органы госуправления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и Академия наук Беларуси.

  

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